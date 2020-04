Empresário é algemado e passa mal durante fiscalização em Teresina

Um comerciante foi levado à delegacia nesta segunda-feira (20) por descumprir o decreto municipal que estabelece o fechamento de serviços não essenciais durante a quarentena em Teresina. Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local mostra o momento em que policiais militares entram no estabelecimento e realizam o fechamento do local, localizado no Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina. O empresário resiste às ações dos agentes e acaba sendo algemado. (Vídeo abaixo).







No primeiro momento do vídeo, o empresário se recusa a passar informações pessoais e do estabelecimento aos agentes, que tentam uma negociação. O homem chega a indagar os PMs e diz que paga impostos.

“O senhor vai me prender? Eu não tenho identidade. Eu pago imposto de tudo, rapaz”, disse.

O PM rebate: “É o seguinte, a gente quer fazer o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) com você. Mas agora vamos levar você pra Central de Flagrantes”.

O empresário fecha o estabelecimento e, em seguida, um dos PMs que estava no local o imobiliza e tenta colocar as algemas. Pelas imagens é possível ver que o homem resiste à prisão e um policial usa da força (gravata) para conter o rapaz. Outras pessoas que estavam observando a ação pediram para que os policiais não machucassem o comerciante.

Quando os policiais conseguem colocar as algemas, o empresário começa a passar mal. Ele entra em crise convulsiva. Novamente, as pessoas que estavam no local pedem para que os PMs retirem as algemas, mas a solicitação não é aceita e o vídeo é finalizado. (IMAGENS FORTES ABAIXO)





A assessoria da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) disse que após a crise convulsiva o homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A PM-PI declarou ainda que continua dando apoio ao cumprimento dos decretos governamentais que determinam o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais visando o controle da Pandemia do Covid 19.

A PM-PI disse ainda que o homem foi conduzido à Central de Flagrantes por desobediência e desacato e que acionou a corregedoria da PM para analisar as imagens e adotar providências legais ao caso.

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) também se manifestou sobre o caso. Em nota, a secretária disse que não compartilha com nenhum tipo de “arbitrariedade e muito menos com truculência contra cidadão”. O órgão disse ainda que também não “compactua com o desrespeito dos cidadãos com as autoridades policiais”.

A SSP-PI disse ainda que vai “averiguará todos os vídeos sobre o caso ocorrido” e que “a orientação é de que os policiais cumpram as leis, mas sempre com urbanidade, ainda mais nessa crise do coronavírus”.

Por fim, a secretaria afirmou que o inimigo maior neste momento é coronavírus e os que vivem na prática da ilegalidade e reiterou que o objetivo do órgão é garantir a proteção, segurança e a paz social.

Confira as notas dos órgãos de segurança na íntegra

NOTA DA PM-PI

A Polícia Militar do Piauí informa que continua dando apoio ao cumprimento dos decretos governamentais que determinam o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais visando o controle da Pandemia do Covid 19, e que hoje (20) pela manhã, na Zona Sul de Teresina, no Bairro Parque Piauí, o proprietário de um estabelecimento comercial negou-se a apresentar os documentos de identificação para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no local do fato, por descumprimento de medida sanitária, onde foi feita a condução do mesmo a Central de Flagrantes por desobediência e desacato.

Informa ainda, que as imagens do ocorrido no bairro Parque Piauí, Zona Sul de Teresina, foram encaminhadas para a corregedoria da PMPI, que irá analisa-las e adotará as providências legais que o caso requer.

NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que não comunga com nenhum tipo de arbitrariedade e muito menos com truculência contra cidadão. Assim também, não compactua com o desrespeito dos cidadãos com as autoridades policiais. Diante dos fatos, a Secretaria de Segurança averiguará todos os vídeos sobre o caso ocorrido na manhã segunda-feira (20), no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. A orientação por parte da secretaria é que os policiais cumpram as leis, mas sempre com urbanidade, ainda mais nessa crise do coronavírus. Reforçamos que o nosso inimigo neste momento é o vírus e os que vivem na prática da ilegalidade, por isso, reiteramos que o nosso objetivo é garantir a proteção, segurança e a paz social.

Adriana MagalhãesJorge Machado