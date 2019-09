Campanha visa arrecadar R$ 1,1 milhão para reforma da Igreja São Benedito

A campanha de reconstrução da Igreja São Benedito, localizada no coração da capital piauiense, “Abrace a São Benedito”, pretende arrecadar R$ 1,1 milhão, valor considerado necessário para continuar os reparos estruturais. O templo está interditado há três anos, por conta da queda de um pináculo decorativo da torre.

Segundo o pároco, Frei Francisco das Chagas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, órgão do governo responsável pela preservação dos patrimônios materiais do país, aprovou o projeto estrutural da igreja e nesta semana deve liberar os demais para que seja dada continuidade as reformas.

“A primeira coisa foi fazer com que Iphan aprovasse os projetos que são os de estruturação, pinturas, iluminação e das portas. O primeiro projeto que é o estrutural já foi aprovado e já terminamos. Agora, estamos esperando que nessa semana eles devolvam para nós os outros projetos. Levantamos essa campanha, para gente arrecadar as verbas para a reforma da igreja que é um marco para cidade”, disse.

Pároco, Frei Francisco Chagas, em entrevista ao O Dia News 1º edição. Foto: Elias Fontenele

Em setembro de 2016, um pináculo, estrutura decorativa nas torres da igreja, se desprendeu e destruiu parte do telhado, forro e vários bancos que estavam no interior do templo. Desde então a Arquidiocese e os Frades Capuchinhos iniciaram os processos legais perante o IPHAN, quem em março desse ano autorizou a reforma. A previsão inicial para abertura do templo era na festa do seráfico pai são Francisco, 04 de outubro.

Doações

Os interessados podem colaborar com a campanha através de uma “Vakinha Virtual” , de qualquer lugar do mundo, com valor mínimo de vinte e cinco a dez mil reais. Para doações via transferência bancária ou depósito, a Arquidiocese dispõe a conta via Banco do Brasil: Ag 3219-0, operação: 003, Conta Corrente: 9802-7. As doações também podem ser feitas no convento ao lado da igreja.