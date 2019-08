São Benedito: Arquidiocese só arrecada 1,3% do valor necessário para reforma

Em abril deste ano, a Arquidiocese de Teresina lançou a campanha “Abrace a São Benedito”, que tem como objetivo arrecadar recursos financeiros para a reforma da Igreja São Benedito, localizada entre as praças da Liberdade e São Benedito, no Centro da Capital. Quatro meses após o início da “vakinha vitual”, somente 1,3% (R$ 4.030) do valor necessário (R$ 300 mil) para execução das obras foi arrecadado.

Segundo o Frei Chagas, pároco da Igreja, a campanha deve continuar até o dia São Francisco, celebrado em 4 de outubro. “A campanha ainda continua, então apelamos para que as pessoas possam continuar ajudando. A meta é outubro e esperamos que dê certo. Enquanto isso, estamos em busca de patrocinadores”, comenta.

A “vakinha virtual” recebe doações a partir de R$ 25 e com limite máximo de R$ 10 mil, de acordo com a disposição do doador. O acesso pode ser feito pelo codificador da câmera do celular, ou diretamente pelo site vaka.me320. A Igreja São Benedito foi inaugurada em 1886, em mutirão, e todo o material de construção utilizado na edificação foi doado pelo governo e pela comunidade. O tempo passou e poucas reformas foram feitas ao longo dos anos, necessitando assim de reparos urgentes.



Igreja foi inaugurada em 1886 e passou por poucas intervenções - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“A igreja passou por três reformas, sendo uma estrutural nos anos de 1970. Em 1980, tivemos a colocação dos sinos para a chegada do Papa e, em 1988, algumas mudanças na estrutura. Mas é necessário fazer melhorias mais amplas e, por isso, contamos com a colaboração de todos”, pontua Frei Chagas.

Outras formas de arrecadação

Além das doações online, a campanha dispõe de arrecadações via carnês, venda de camisetas, caixinha ou doação direta.

Carnê de pagamento: pagamento mensal nos valores de R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 150 ou R$ 200, pagos mensalmente até outubro de 2019, quando a igreja será reaberta. Os carnês podem ser adquiridos na secretaria paroquial ou no convento, localizado ao lado da igreja.

Camisetas: a paróquia recebeu doações de camisetas com o tema da campanha que serão vendidas com a finalidade de custear a reforma. A branca custa R$ 20 e a colorida custa R$ 25. Os itens também podem ser adquiridos na secretaria ao lado da igreja.

Transações bancárias: para doações via transferência bancária ou depósito, a Arquidiocese disponibiliza a conta do Banco do Brasil: Agência 3219-0, Operação: 003, Conta Corrente: 9802-7.

Isabela Lopes - Jornal O Dia