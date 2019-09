Amauri Jucá realiza show beneficente em prol da “Abrace a São Benedito”

O humorista Amauri Jucá irá realizar, no próximo dia 27 de setembro, às 20horas no Theatro 4 de Setembro, show beneficente em prol da campanha “Abrace a São Benedito”, cujo objetivo é arrecadar fundos para a reforma da arquidiocese de Teresina, localizada na Frei Serafim, que está fechada desde 2016. O humorista também realizará um segundo show em outubro.

A data escolhida para a segunda apresentação é dia 7 de outubro, no mesmo horário e local. Os ingressos já podem ser adquiridos no Convento São Benedito e na bilheteria do teatro pelo valor de R$25.

Show beneficente Amauri Jucá. Foto: Reprodução Ascom São Benedito

O Pároco da Igreja São Benedito, Frei Chagas, é um dos principais nomes que vem trabalhando na campanha de restruturação da igreja. Ele destacou a importância da parceria com o humorista piauiense.

“Esse foi um presente dado pelo Amauri Jucá que, definitivamente, abraçou a nossa campanha. É muito gratificante poder contar com ele nesse momento e unir forças por uma causa tão especial. Aproveito a oportunidade para convidar todos os teresinense para conferir todos esses shows”, disse.

O evento vai marcar também os 25 anos de carreira do humorista piauiense que promete ao público as risadas de sempre. “Fico muito feliz em poder contribuir com esse importante projeto que é o Abrace a São Benedito. Vou levar ao palco meu espetáculo comemorativo de 25 anos de carreira. Acredito que quem for, vai gostar bastante”, disse.

Como doar

Além da compra ingresso, existe outras formas de doações. Uma delas, é através de carnês de seis parcelas ou por cartão de crédito e débito. Também é possível contribuir de forma online, por meio de transferências bancárias ou através de uma vaquinha online. Para doações via transferência bancária ou depósito, a Arquidiocese dispõe a conta via Banco do Brasil: Ag 3219-0, operação: 003, Conta Corrente: 9802-7. As doações também podem ser feitas no convento ao lado da igreja.

Campanha

A campanha “Abrace a São Benedito” pretende arrecadar 1 milhão de reais, valor considerado necessário para continuar os reparos estruturais. A igreja São Benedito está parada desde de 2016, quando foi iniciado o processo de climatização. Na época, uma adorna da torre caiu fazendo com que os trabalhos fossem paralisados.

Tendo em vista que o prédio da igreja é um patrimônio histórico e cultural, ele esteve fechado durante esse período devido as vistorias e exigências de segurança imposta pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. O órgão em março deste ano liberou a retomada da obra e por essa razão foi lançada a campanha de mobilização de reconstrução da igreja.

Em Teresina, artistas, devotos, autoridades e simpatizantes da causa estão engajados com a campanha de arrecadação em Teresina. A expectativa, é que até o final do ano a meta seja alcançada.

Glenda UchôaJorge Machado