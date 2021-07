Bebê venezuelano morre após diagnóstico de desnutrição em Teresina

Um bebê venezuelano identificado como Cheito Ramirez Mendonza, de um ano sete meses, faleceu nesta quinta-feira (22) no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) após aproximadamente 30 internado com quadro de desnutrição. A família do bebê vive em um dos abrigos da Prefeitura de Teresina.

Cheito Mendonza deu entrada na unidade de saúde, e a equipe médica apresentou como diagnóstico com meningoencefalite herpética; broncopneumonia; e desnutrição. Na manhã de hoje ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Os pais do bebê foram identificados como Saleni Mendonza e de Fidel Ramirez.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) se manifestou através de nota ao afirmar que “assistência social e encaminhamentos médicos foram prestados e devidamente orientados”. A Semcaspi lamenta pelo ocorrido e está disponibilizando o auxílio funerário, com o acompanhamento necessário à família.

O secretário Márcio Allan afirmou que os abrigados recebem assistência alimentar e de higiene da gestão municipal. “Os venezuelanos estão amparados pela Semcaspi. Semanalmente eles recebem uma cesta básica que vem com itens que eles mesmo solicitam. [...] Temos um processo de sanitização de todos os abrigos. Fizemos isso em junho e vamos fazer na próxima semana”, afirmou.

Esse é o segundo caso de morte de bebê venezuelano abrigado em Teresina. O primeiro caso aconteceu no dia 8 de junho deste ano após um bebê de apenas um mês de vida falecer vítima de infecção intestinal.

