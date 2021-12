Tribunal de Justiça vota e escolhe lista tríplice para desembargador; veja nomes

O Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí votou e formou na manhã desta segunda-feira (13) a Lista Tríplice com os nomes dos advogados que irão concorrer à nomeação para o cargo de desembargador do Tribunal. Foram escolhidos os nomes de José Wilson de Araújo, Agrimar Rodrigues e Campelo Filho.



Os nomes serão enviados ao governador Wellington Dias, que irá nomear um dos três como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí no lugar de Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, que se aposentou no último mês de outubro.



Votação ocorreu de forma virtual - Foto: Reprodução/TJPI

Como se deu a eleição

No dia 06 de novembro, os advogados piauienses elegeram 12 nomes para compor a lista dos indicados para o preenchimento da vaga de Desembargador pelo Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI). Nesta etapa, foram escolhidos para disputar a vaga os advogados José Wilson, Alessandro Lopes, Agrimar Rodrigues, Campelo Filho, Juliano Leonel, Fábio Viana, Hildeth Evangelista, José Gonzaga Carneiro, Cláudia Paranaguá, Reginaldo Miranda, Maria do Amparo e Alexandre Pacheco.

Dos 12 advogados mais votados, o Conselho Pleno da OAB-PI escolheu os nomes que compuseram a Lista Sêxtupla. Na sessão ocorrida em 25 de novembro, foram escolhidos para a Lista Sêxtupla: Alessandro Lopes, Agrimar Rodrigues, José Wilson, Campelo Filho, Hildeth Evangelista e Reginaldo Miranda.

A Lista Sêxtupla foi, então, encaminhada ao TJPI, cujo Pleno votou hoje (13) para escolher a Lista Tríplice. Caberá ao governador Wellington Dias escolher e nomear o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.

