Ricardo Lobo chega ao PSL para ser pré-candidato à prefeito de Teresina

Vereador Luís André, ao lado de Ricardo Lobo, novo filiado ao PSL. (Foto: Divulgação)

O PSL deve oficializar no próximo sábado (14) a filiação do médico cardiologista Ricardo Lobo. Segundo o presidente estadual do partido, vereador Luís André, o novo correligionário chegará para ser mais um possível nome para disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições municipais do próximo ano.

“É um grande bolsonariano, apoiou os movimentos de direita, sempre ajudando. Ele vai se filiar e está colocando o seu nome também a disposição do partido para uma avaliação através de pesquisas, porque ele, querendo ou não, reúne a classe médica e sempre apoiou Jair Messias Bolsonaro na eleição para presidente”, disse o presidente da sigla.

A intenção do PSL é que, com a chegada de Lobo, outros profissionais ligados à sua área também possam fortalecer os quadros da agremiação , como a médica Lúcia Santos, atualmente filiada ao PSDB.

“Ela está avaliando, mas estamos continuamente atrás de pessoas do bem, que queiram ingressar no partido”, comenta Luís André.

O evento de filiação está marcado para às 8h do sábado (14) e acontece no espaço Cajuína do Atlantic City. Além da celebração dos novos partidários, o PSL deve realizar uma série de palestras com seus pré-candidatos à vereador acerca da nova legislação eleitoral ser respeitada no pleito.





Rodrigo AntunesBreno Cavalcante/Jornal O Dia