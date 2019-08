O vereador Luís André, presidente da comissão provisória do PSL no Piauí, afirmou nesta terça-feira (20) que o empresário Valter Rei das Motos deve assumir o comando da sigla provisoriamente, até a eleição do diretório municipal definitivo. Segundo o parlamentar, a nomeação é amparada no estatuto do partido.

“Teremos que dar oportunidade para o Valter, que acho justo e legítimo, para que possa fazer seu trabalho até o fim do ano, quando o prazo da comissão provisória se extingue”, disse Luís André, que criticou o comportamento de alguns correligionários postulantes ao comando do PSL na capital.

Luís André defende posse de vice na presidência do PSL. (Foto:Assis Fernandes/ O Dia)



Apesar dos questionamentos acerca da nova composição o vereador ressalta que Valter foi uma escolha do ex-presidente da legenda em Teresina, Capitão Anderson, que morreu em um acidente de trânsito no início do mês. Ele reforçou a legitimidade do empresário para assumir o posto, e, apesar de criticar o comportamento de alguns filiados, ressaltou a importância do partido se manter unido.



“Muitos grupos de whatsapp querem criar problema em um fato que é simples. Se formos seguir o estatuto, ele fala de comissão provisória, que é um ato deliberativo do presidente estadual [...] O que queremos é um PSL unido, forte e preparado para as eleições de 2020 na cidade de Teresina e no estado do Piauí”, frisou o presidente estadual do partido.

A intenção do PSL é não seguir o grupo político do prefeito Firmino Filho (PSDB), ao qual Luís André faz parte, e ter candidatura própria ao Palácio da Cidade nas eleições de 2020. No entanto, antes de anunciar um nome majoritário, o partido deve fortalecer sua chapa de candidatos a vereadores, já que a intenção é ampliar sua bancada na Câmara Municipal de Teresina (CMT).

João MagalhãesBreno Cavalcante