No comando do PSL, Luís André tenta atrair lideranças do setor empresarial

O novo comando estadual do PSL, encabeçado pelo vereador Luís André, deu início a uma série de conversas com lideranças do segmento empresarial. Nesse final de semana, o ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), André Baía, foi convidado para se filiar ao PSL do Piauí.



“O André Baía é um nome muito correto e muito respeitado, que, com certeza, pode somar muito ao projeto do PSL no Piauí. Nós vamos ficar conversando não só com ele, mas com outros líderes desse segmento empresarial. A nossa ideia é formar um partido com pessoas que possam construir esse lado mais independente”, declarou Luís André.

Luís André e André Baía estiveram reunidos no último sábado (Foto: Reprodução/ Instagram )





Em Teresina, o partido de Jair Bolsonaro tenta se realinhar após a mudança de comando. A intenção do grupo é formar uma chapa competitiva para a disputa por vagas na Câmara Municipal de Teresina, superando a marca de três vereadores eleitos na última eleição municipal. Além disso, o PSL também estuda a viabilidade e lançar uma candidatura própria à Prefeitura de Teresina.





Natanael Souza