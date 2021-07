Renato Berger acredita que André Lopes seja efetivado da Secretaria de Governo

Líder do governo na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Rento Berger (PSD) declarou nesta quarta-feira (16) que o advogado André Lopes, que assumiu a Secretaria de Governo no início da semana após a exoneração de Adolfo Nunes , deve ser efetivado no comando da pasta. Por outro lado, o parlamentar lembrou que a escolha é uma decisão pessoal do gestor.

“Tenho a impressão que o Dr. André deve ser efetivado. O prefeito Dr. Pessoa nunca conversou comigo a esse respeito. É uma questão pessoal dele. Aquilo que ele definir, para mim, será o mais acertado, porque ele é o prefeito. Mas nenhum nome foi confirmado até agora”, disse.

Rento Berger elencou que André possui as características que o prefeito busca para o novo chefe da Semgov. Em entrevista na semana passada, Dr. Pessoa afirmou que o novo secretário deveria reunir a capacidade administrativa, bem como o traquejo político para atuar no diálogo com a Câmara e lideranças políticas .

Foto: Elias Fontinele / O Dia

“O Dr. André já faz parte da gestão. Ele era Executivo da gestão. É bancário do Banco o Brasil. É advogado, uma pessoa que tem uma habilidade muito grande no trato com as questões e se for ficar será um grande secretário de Governo. É uma pessoa do bem, séria e quer que a gestão dê certo. São pedras que são mexidas para que o resultado seja melhor ainda”, afirmou.

Adolfo Nunes na Arsete

Renato Berger explicou que a sabatina doex-secretário de Governo Adolfo Nunes deve acontecer na próxima quarta-feira (23), quando a Câmara decidirá sobre sua a aprovação para o comando da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (Arsete).

O líder também elencou qualidade de Adolfo que o credenciam para o cargo. “Temos um problema muito sério em relação a tarifas públicas. O Adolfo é uma pessoa competente. Foi servidor da Cepisa, é engenheiro elétrico, entende bem essa questão de tarifa. O Dr. Pessoa acha que ele vai desenvolver um bom trabalho para a Arsete”, finalizou.

