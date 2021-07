Dr. Pessoa confirma que busca novo nome para Secretaria de Governo

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), confirmou nesta sexta-feira (11) que busca uma nova pasta para osecretário de Governo, Adolfo Nunes, e que ele deve mesmo deixar a articulação política do Palácio da Cidade. O gestor revelou que o remanejamento deve ocorrer até o mês de setembro, mas não escondeu que um interino já deve iniciar a atuação na SemGov.

“Espaços estão aparecendo. Não quero pontuar onde será, mas os espaços estão surgindo. Tem a Arsete, a Secretaria de Produção Agrícola e poderão surgir outras pastas”, disse Pessoa sobre o futuro de Adolfo Nunes na gestão.

O prefeito ressaltou a importância da Secretaria de Governo e apontou que o novo chefe da pasta deverá reunir a habilidade política somada a capacidade administrativa. “A Secretaria de Governo está do meu lado. É uma secretaria que tem a ver com o movimento político. Vamos escolher uma pessoa que seja meio termo. Que tenha um olha firme no administrativo, mas que tenha um olhar político”, afirmou.

Dr. Pessoa comentou ainda sobre a possibilidade do vice-prefeito Robert Rios acumular a Secretaria de Finanças com o Governo interinamente. Ele descartou essa alternativa ao explicar que a função de Robert requer atenção especial.

“Como é que vou tirar meu vice-prefeito de uma pasta tão melindrosa que é a Finança? Precisamos estar atento para as finanças de manhã, de tarde e de noite. Não tem cogitação de remanejar o Robert Rios da pasta que ele ocupa”, declarou.

