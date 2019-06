PSL quer eleger 10 prefeitos no Piauí em 2020, incluindo o da capital

O PSL pretende eleger pelo menos dez prefeitos no Piauí nas eleições de 2020, incluindo o de Teresina, além de quatro vereadores na capital. É o que informa o vereador Luís André, presidente do diretório estadual da sigla no estado.

"O importante é que o PSL seja protagonista nas eleições de 2020. Aqui em Teresina nós ainda vamos escolher nosso candidato. Estamos conversando com várias forças políticas e eu acho que o momento é de diálogo", afirma Luís André, que diz não ter a intenção de disputar o Executivo municipal, devendo tentar a reeleição na Câmara Municipal.

O vereador Luís André, presidente do diretório estadual do PSL (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O vereador lembra que a sigla já tratou sobre o pleito de 2020 com algumas lideranças da capital, como o ex-deputado Dr. Pessoa, que segue sem partido, a advogada Rubenita Lessa e o empresário André Baía. "Nós vamos conversar com mais empresários, com membros da OAB... Temos que encontrar perfis que tenham afinidade com as bandeiras do Bolsonaro, além de ter uma certa aceitação popular e pouca rejeição", avalia Luís André.

O parlamentar revela que a intenção do partido é lançar candidatos a prefeito nos municípios mais estratégicos do Piauí. "Vamos tentar organizar 80 comissões provisórias no estado até as eleições de 2020, porque não é fácil. O Piauí é muito grande, e nós temos que focar naqueles municípios onde podemos ter um resultado satisfatório", pondera Luís André.

Sobre as provocações ao governador Wellington Dias (PT), feitas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL) durante sua visita a Teresina no último sábado (1º), Luís André afirma que ela apenas foi coerente com o discurso que tem apresentado há vários anos, bem antes de disputar as eleições de 2018.

Vereador afirma que PSL deve lançar candidatos a prefeito nos municípios mais estratégicos do Piauí (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

"Faz parte do jogo político. O PSL é oposição ao PT, e ela [Joice] sempre deixou bem claras suas posições. Até antes de ser deputada federal, ainda como jornalista, ela sempre foi contundente. Mas é preciso deixar bem claro que o PSL quer aprovar a reforma da Previdência, e eu acredito que cerca de 90% dos parlamentares do Piauí, incluindo os deputados e os senadores, são a favor da reforma. E nós temos que pensar no nosso estado. Se aprovar a reforma, vai ser bom para o Piauí, mesmo o governador sendo oposição ao presidente Bolsonaro. Todos os parlamentares que querem aprovar a reforma precisam estar unidos", afirmou Luís André.

Cícero Portela