“Espero que ela tenha mais resultado do que eu”, diz Dias sobre Joice

O governador Wellington Dias comentou, na manhã desta segunda-feira (03), as declarações da deputada Joice Hasselmann, que visitou o Estado no último sábado (01) para inauguração da nova sede do PSL em Teresina. Na ocasião, a líder do governo na Câmara Federal chamou o governador de “Índio” e disse que o Piauí precisa escolher melhor o seu representante.



Hoje, o chefe do Executivo rebateu a fala da deputada, afirmando que o povo piauiense sabe o que quer. “Peço a Deus que possa abençoá-la na sua missão e que, junto ao governo federal, ela tenha melhor resultado do que o que eu aqui no Piauí”, disparou Wellington Dias. A declaração foi dada durante o Seminário de Preparação para novos gestores estaduais, promovido pela Controladoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O evento ocorreu no auditório do TCE para capacitar novos secretários e servidores públicos quanto às possibilidade e deveres na administração pública. “Esse encontro vai dar mais resultado e segurança nas decisões e trâmites internos dos órgãos estaduais, além de maior agilidade e eficiência”, avaliou o governador.

Quem também participou do seminário foi a vice-governador Regina Sousa. Questionada sobre as declarações de Joice Hasselmann, ela disse que não faria comentários. “Não comento nada que vem dessa senhora”, finalizou Regina.

Agenda

Wellington Dias viajará a Brasília ainda esta semana para se reunir com os governadores brasileiros e discutir pautas federativas, como a reforma da previdência e a reforma tributária.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante