Prefeitos se reúnem para discutir cofinanciamento da saúde

Prefeitos de vários municípios do estado do Piauí se reúnem na manhã desta terça-feira (27) na sede da Associação Piauiense de Municípios (APPM) para discutir a proposta de mudanças no cofinanciamento da saúde, que foram apresentadas pelo governo do Estado, através das secretarias de Saúde e Fazenda.



O Estado propõe que o valor devido seja pago através de um parcelamento em 25 parcelas, sendo a primeira correspondente a 10% do valor total. As demais parcelas seriam divididas em 24 meses. Na proposta também consta a discussão de uma nova pactuação de repasse para atenção básica e hospitais de pequeno porte.

A ideia do governo estadual é resolver um problema histórico, que diz respeito aos recursos destinados para a gestão da saúde nos municípios. Para tentar viabilizar a proposta, a secretaria de Saúde, Florentino Neto, se reuniu ontem com representantes da Associação Piauiense de Municípios (APPM). Para o presidente da entidade municipalista, Jonas Moura, prefeito de Águas Branca, a discussão vai ser importante para definir o futuro dos municípios em relação à saúde. De acordo com ele, a proposta do Estado só deve ser acatada caso conte com a aprovação da maioria dos gestores que participam da entidade. Polêmica A nova proposta do governo estadual para o cofinanciamento da saúde gerou polêmica na última semana em um grupo de WhatsApp composto por membros da APPM. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez duras críticas à postura do governo e classificou a proposta como calote. Ele foi rebatido por outros prefeitos participantes do grupo, que defenderam a necessidade de viabilizar o acordo.

João MagalhãesNatanael Souza