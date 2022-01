Merlong critica gestão do transporte público e cobra ações da Prefeitura de Teresina

A sinalização do prefeito Dr. Pessoa (MDB) de que deve se alinhar a oposição do governador Wellington Dias (PT) despertou as críticas do Partido dos Trabalhadores contra sua gestão. Membros da sigla e aliados ao Palácio de Karnak já apontam a ineficiência do primeiro ano de mandato de Dr. Pessoa.

O deputado federal Merlong Solano (PT), por exemplo, divulgou um vídeo onde critica os problemas do transporte público de Teresina. O parlamentar aproveitou o anuncio da Petrobras de um novo reajuste do preço dos combustíveis para disparar críticas e cobrar uma solução para a baixa oferta de ônibus em Teresina.

Leia também: Após decisão do TCE, Robert Rios defende que livro didático não pode ser licitado

Zé Nito diz que em caso de rompimento entre Dr. Pessoa e MDB, segue com Themístocles



“Nossa cidade amargou mais de um ano sem transporte coletivo algum. De algum tempo para cá o transporte voltou, mas de maneira muito precário. Uma quantidade pequena de ônibus circulando pela cidade. Basta andar para ver. É preciso saber que alternativas a prefeitura propõe, que iniciativas estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal de Teresina”, disse.





Merlong sugeriu que o prefeito Dr. Pessoa busque diálogo com o governo do Estado e com o governo federal para encontrar uma alternativa para o problema. Ele lembrou ainda que o retorno das aulas 100% presenciais autorizadas pelo COE elevará a demanda pelo transporte público.

“(A prefeitura precisa) procurar uma solução efetiva para o transporte coletivo cuja a necessidade vai aumentar agora. As aulas estarão retornando 100% no modelo presencial. Precisamos saber quais as iniciativas adotadas pela prefeitura para resolver o problema’, finalizou.

Dr. Pessoa com a oposição

Nessa semana, Dr. Pessoa se encontrou com o presidente Bolsonaro, demostrou proximidade com Ciro Nogueira e falou sobre lançar uma terceira via ao governo do Estado, o que beneficia a oposição. O prefeito tem comentado a possibilidade de comandar o PL no Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no