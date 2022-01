Zé Nito diz que em caso de rompimento entre Dr. Pessoa e MDB, segue com Themístocles

O vereador e superintendente da SAAD Sudeste, Zé Nito (MDB), conversou nesta quarta-feira (12) com o prefeito Dr. Pessoa sobre questões administrativas e na ocasião, foi questionado por jornalistas sobre a hipótese da crise entre o prefeito e o MDB se agravar, a ponto do prefeito trabalhar pelo fortalecimento de uma terceira via. Em resposta, o vereador disse que neste caso, não deixa dúvidas e seguirá com seu padrinho político, o deputado Themístocles Filho.



“Nessa hipótese, embora sendo grato pela confiança (do prefeito), seguiria com o Deputado Themístocles Filho de quem sou amigo há 30 anos. Minha per permanência no cargo de gestor que hoje ocupo ficaria sob à decisão de Dr. Pessoa enquanto Prefeito”, pontua.

Pelo andar da carruagem, é bom o suplente de vereador Joaquim Caldas, atualmente exercendo cargo na Câmara, já estar preparado para os próximos capítulos dessa novela entre Dr. Pessoa e MDB. Ao que tudo indica, Zé Nito vai voltar para seu cargo de vereador em breve.









Vereador Zé Nito, atualmente chefe da SAAD Sudeste (Foto: Arquivo)

