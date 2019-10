Kassab vem a Teresina para reforçar pré-candidatura de Georgiano

Com o nome posto como pré-candidato a prefeito de Teresina, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD) afirma que o partido deverá vir forte para as eleições 2020. Nesta segunda-feira (07) o PSD receberá o presidente nacional, ex-ministro Gilberto Kassab, em um ato de filiação que deverá trazer para o partido pelo menos 10 prefeitos e mais vices e vereadores de vários municípios do estado.

Segundo o deputado, o partido está preparando seus filiados para vivenciar a nova legislação eleitoral, já que para o próximo pleito não terá mais formação de coligações proporcionais para vagas do legislativo.

Com o partido em crescimento, Georgiano credita os resultados ao trabalho e empenho dos integrantes da sigla tanto na capital quanto no interior.

“O PSD tem, crescido graças ao trabalho sério, trabalho de compromisso e o trabalho de resultado que tem apresentado tanto em Teresina quanto em várias cidades do interior do estado. A expectativa é que nós tenhamos um encontro muito positivo”, afirma Georgiano.



Georgiano Neto fala sobre o encontro do PSD e sua pré-candidatura a prefeito de Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Sobre sua pré-candidatura a prefeito, o deputado afirma que o partido aguarda os resultados de pesquisas para saber a viabilidade. Sobre as criticas de adversários, o parlamentar diz que seu nome está posto e a candidatura a prefeito de Teresina será pra valer.

“Tudo que eu fiz na minha vida foi levando a sério com muito compromisso e muita responsabilidade, jamais eu colocaria o meu nome a disposição do povo de Teresina apenas pra jogar, pra barganhar, pra fazer qualquer tipo de entendimento obscuro. Nós temos um propósito, propósito de fazer Teresina avançar, fazer Teresina crescer e o nosso nome tendo viabilidade nós seremos candidato a prefeito de Teresina”, afirma o deputado.

O encontro regional do PSD acontece segunda-feira, às 9hs na Gran Hotel Arrey.

Rodrigo Antunes