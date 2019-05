Em discurso na Alepi, Georgiano lança pré-candidatura a prefeito de Teresina

O deputado Georgiano Neto (PSD) surpreendeu os colegas parlamentares e as pessoas que acompanhavam a sessão desta quarta-feira (15) da Assembleia Legislativa do Piauí, ao lançar, durante pronunciamento, sua pré-candidatura a prefeito de Teresina.

No meio político e também na imprensa, sua pré-candidatura já era apontada como praticamente certa, já que ele conta com apoio irrestrito do PSD, que é presidido no estado pelo seu pai, o deputado federal Júlio César.

"Aproveito o momento para me lançar pré-candidato à Prefeitura de Teresina, porque a cidade precisa de mudança sob pena de pagar alto preço no futuro”, anunciou Georgiano.

No pronunciamento, ele afrmou que tem mantido um bom relacionamento e tem ajudado o Governo do Estado, e fez um balanço da sua atuação como parlamentar ao longo dos últimos quatro anos.

O deputado Georgiano Neto, em pronunciamento na Assembleia (Foto: Ascom)

No pleito de 2014, quando ainda tinha 20 anos, Georgiano tornou-se o mais jovem deputado eleito no país, tendo tomado posse já com 21 anos, a idade mínima exigida para o cargo.

Da tribuna da Alepi, o deputado elencou alguns dos novos desafios no Parlamento para este novo mandato e disse que ainda tem muito o que aprender na política, avaliando que "está no caminho certo".

“Aprendi muito aqui nesta Casa e, ao longo da trajetória, contabilizo mais acertos do que erros. Ainda tenho muito a aprender, mas conto com o apoio dos mais experientes para isso”, ressaltou Georgiano.

O parlamentar disse, ainda, que busca atuar como um interlocutor entre o povo e os gestores públicos. “Ouvir os que mais precisam de nós faz parte do nosso trabalho, e trabalhar é meu maior prazer. Atuo como porta-voz dos gestores e ouço os que mais precisam de nós, para, assim, tentar resolver os problemas da população”, acrescentou.

Durante o pronunciamento, alguns deputados pediram aparte para parabenizar e desejar sorte a Georgiano - Franzé Silva e Francisco Lima, do PT; Gessivaldo Isaías, do PRB; Oliveira Neto, do Cidadania; Evaldo Gomes, do Solidariedade; e o presidente da Assembleia, Themístocles Filho, do MDB.

Cícero Portela