Georgiano convida Zé Filho para se filiar ao PSD

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) visitou a sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (Fiepi), com objetivo de convidar o presidente da instituição, ex-governador Zé Filho, para compor os quadros do PSD e ser um dos articuladores do partido nas próximas eleições. De acordo com Georgiano, o ex-governador foi receptivo ao convite.



“Tivemos uma conversa muito boa com o ex-governador Zé Filho, onde tratamos de projetos para Teresina e também sobre essa questão das enchentes em Parnaíba e Luís Correia, no litoral do estado. Também fiz o convite para ele vir compor o PSD. Ele é um quadro importante do nosso estado, é presidente da Federação da Indústria do Piauí, e nós acreditamos que temos como fazer uma grande parceria e fortalecer o partido com a filiação dele”, disse Georgiano.

Atualmente, Zé Filho é filiado ao PSDB, partido pelo qual disputou uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2018. O ex-governador também já foi filiado ao PMDB e ao PPS, e é considerado uma das grandes lideranças políticas da região norte do Piauí.

João MagalhãesNatanael Souza - Foto: Poliana Oliveira