Governo decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Fernando Monteiro

O Governo do Estado do Piauí decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento do deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB), vice-presidente e decano da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Em respeito e homenagem ao parlamentar, a bandeira do Piauí também ficará a maio-mastro.



Por meio de nota, o Poder Executivo manifestou pesar pelo falecimento do deputado e destacou a carreira política e os serviços prestados em favor do Estado do Piauí ao longo de sua vida pública.



Fernando Monteiro faleceu nesta quinta (26) aos 67 anos - Foto: Jailson Soares/O Dia

“O Governo do Estado destaca a contribuição de Fernando como parlamentar, gestor e cidadão ao desenvolvimento do Piauí. Monteiro também era um grande incentivador da cultura e do esporte piauiense. Durante muito tempo, foi um dos principais apoiadores do Carnaval de Teresina, à frente da escola de samba Ziriguidum, da qual foi presidente por vários anos”, diz a nota.

Alepi também decreta luto de três dias

A Assembleia Legislativa do Piauí também se pronunciou sobre o falecimento do deputado Fernando Monteiro. A Alepi, por meio de seu presidente, o deputado estadual Themístocles Filho (MDB) também decretou luto oficial de três dias. Em fala à imprensa, o parlamentar destacou a trajetória política de Monteiro e se solidarizou com familiares e amigos.

“O trabalho dele em favor do Piauí o credenciou a ter vários mandatos na Alepi. Era um deputado atuante, prestativo, amigo dos grupos políticos que estavam ao seu lado e procurou ajudar o Piauí, a trabalhar em favor do nosso estado. Ele deixa uma lacuna imensa no poder legislativo”, disse Themístocles.

O velório de Fernando Monteiro acontece nesta sexta-feira no salão Francisca Trindade, na Alepi.

Maria Clara Estrêla