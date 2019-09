Franzé volta atrás e diz que pode disputar prefeitura de Teresina

Em outra oportunidade o deputado Estadual, Franzé, garantiu que não estava mais disponível para disputar a prefeitura municipal de Teresina, no próximo ano. Agora, o parlamentar voltou atrás após conversa com militantes do Partido dos Trabalhadores. Confira o vídeo.





Leia mais

Sem consenso no PT, Franzé abre mão de disputar a PMT



De olho em 2020, Franzé se reúne com Assis Carvalho e Dudu



Limma defende o nome de Franzé Silva para concorrer à Prefeitura



Franzé Silva rebate críticas de Firmino Filho sobre sua atuação política







Eliézer Rodrigues - O Dia TV