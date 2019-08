De olho em 2020, Franzé se reúne com Assis Carvalho e Dudu

O deputado estadual Franzé Silva pavimenta o caminho para ser o candidato do PT a disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020. Na edição do jornal O DIA desta segunda-feira (12), o nome dele foi defendido pelo líder do governo na Alepi, Francisco Limma (PT). E para confirmar a tese de que o projeto é real, Franzé se reuniu na manhã de hoje (12) com os dois candidatos a presidentes do PT no Piauí: o deputado federal Assis Carvalho e o vereador Dudu.

O encontro com ambos passa uma mensagem clara: Franzé observa a troca de acusações entre Assis e Dudu na disputa pela presidência do PT, mas não quer que a briga atrapalhe o projeto do partido em disputar a Prefeitura de Teresina. Franzé defende que após a eleição interna, todos se unam em torno do objetivo maior: fazer o partido alcançar o Palácio da Cidade.

Após tomar café com Assis Carvalho, Franzé pousou para fotos com Dudu em frente à Câmara Municipal. Ex-secretário de Administração e atual líder do PT na Alepi, Franzé sabe que com o apoio integral da sigla, poderá ter mais chances ano que vem.