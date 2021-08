Eleições suplementares para prefeito de Juazeiro do Piauí acontecem em outubro

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) marcou o dia 03 de outubro próximo como possível data para as eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito de Juazeiro do Piauí. A eleição para os chefes do Executivo Municipal da cidade estavam sub judice desde o início do ano após o prefeito eleito no pleito do ano passado, Tonho Veríssimo (PT), ter tido sua candidatura indeferida em decisão proferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



O TSE havia analisado um recurso sobre o processo de inelegibilidade de Tonho Veríssimo, que foi condenado em 2015 por envolvimento na operação de uma rádio clandestina em Juazeiro. O TRE, no entanto, havia validado sua candidatura por ter entendido que o crime pelo qual ele foi sentenciado nada tinha a ver com a administração pública.

Mas após as eleições, em novembro de 2020, o relator do processo no TSE, ministro Mauro Campbell, entendeu que operar uma rádio clandestina tem relação sim com inelegibilidade por se tratar de crime contra o monopólio dos meios de comunicação, que é, por lei, pertencente à União.



Foto: O Dia

Assim sendo, Tonho Veríssimo, mesmo eleito, teve sua candidatura indeferida em sessão virtual acontecida em 16 de dezembro do ano passado e não pôde tomar posse como prefeito de Juazeiro do Piauí em janeiro.

A princípio, a eleição suplementar que escolheria os novos chefes do Executivo Municipal da cidade aconteceria em abril de 2021, entretanto o TRE decidiu realizar o pleito em uma nova data por conta do agravamento da pandemia de covid-19, que teve o ápice de sua segunda justamente naquele período. A decisão havia sido tomada com base em pareceres médicos que atestavam os riscos de se realizar uma eleição em meio à crise sanitária e acabar contribuindo para o agravamento da pandemia em todo o Estado.



Foto: Divulgação/TRE-PI

Ontem (04), o TRE-PI anunciou, por meio de seu presidente, o desembargador José James Gomes Pereira, que as eleições suplementares em Juazeiro do Piauí devem ocorrer na primeira quinzena de outubro. A nova data para a eleição será definida pela Corte Eleitoral tão logo as autoridades sanitárias permitam a flexibilização das medidas e após pareceres pelo Setor Médico do Tribunal e pelo Ministério Público Eleitoral.

“A Corte Eleitoral irá deliberar sobre a data com a maior brevidade possível, mas adianto que a data provável do pleito será dia 03 de outubro de 2021”, afirmou o desembargador.

