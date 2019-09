Discussão sobre pedidos de empréstimos fica para terça-feira na Alepi  

A discussão das mensagens que tratam das operações de crédito, prevista para essa quinta-feira (18) em reunião conjunta das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, foi mais uma vez adiada. Agora, as matérias devem voltar à pauta do legislativo apenas na próxima terça-feira, dia 24.



De acordo com o líder do governo, Francisco Limma, o adiamento foi negociando entre os membros da base por conta da ausência do deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que está em viagem particular.

“O deputado Júlio teve uma alteração na agenda e deve voltar ao Piauí somente na segunda-feira. Achamos de bom tamanho deixar a reunião conjunta para a terça-feira, quando analisaremos e votaremos as mensagens dentro da comissão. Na próxima semana deveremos votar nas comissões e em plenário. Temos ate quinta para poder votar em plenário”, explicou Limma.





Limma explica que os deputados têm até quinta para votar a matéria em plenário - Foto: Jailson Soares/O Dia

Já o deputado João Madison (MDB), relator de duas das mensagens que tratam dos empréstimos, avaliou que o novo adiamento não causa prejuízos à tramitação, apenas do regime de urgência aprovado pela casa. “Todos os projetos relacionados às operações de crédito vão ser votados na terça-feira, nas comissões”, garantiu.

A reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação, na próxima terça-feira, deve ser presidida pelo deputado Nerinho (PTB), pelo critério de antiguidade na casa.

Natanael Souza, do Jornal O Dia