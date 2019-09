Coronel Nixon deve se filiar ao PSL em novembro, diz Luís André

Está confirmada para novembro a filiação do Coronel do Exército, Nixon Frota no PSL. A informação foi confirmada pelo presidente da sigla no estado, Luís André.

Muito assediado por partidos, Coronel Nixon, como é mais conhecido, já afirmou o interesse em participar do próximo pleito municipal concorrendo ao cargo de prefeito .

"Ele vai se filiar, se não me engano, em novembro quando ele vier de Brasília pra já reserva. Hoje ele não pode fazer parte dos quadros [do partido] porque trabalha com o ministro Moro, mas será bem vindo no partido, é um grande quadro, militar da reserva, assim como outros pré-candidatos a prefeito", diz o presidente.



Tenente Coronel Nixon Frota deverá se filiar ao PSL em Novembro. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Há alguns meses a decisão vem sendo avaliada pelo militar, que diz ser orientado por colegas de farda que já exercem a política . O presidente do partido afirma que a pré-candidatura a prefeito do Coronel irá depender das pesquisas.

O partido já soma vários nomes como possíveis candidatos a prefeito de Teresina em 2020, como o médico Ricardo Lobo, que anunciou recentemente que irá se filar ao PSL .

"É bom que o PSL tem vários perfis diferentes e as pesquisas vão indicar quem será o candidato do PSL em 2020", completa Luís André.

Coronel Nixon, ex comandante do 25 BC, atualmente exerce cargo junto a uma das secretarias do Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro.

Filiações

O PSL irá realizar neste sábado (14) a filiação de novos membros. O evento está marcado para as 8h30 e irá acontecer no Atlantic City, Espaço Cajuína, zona sudeste de Teresina.

Segundo o presidente, a expectativa é que sejam realizadas mil filiações no evento, somados capital e interior. Luís André afirma ainda que o partido pretende chegar ao pleito de 2020 com uma margem de 6 a 8 mil filiados no estado.

"Nossa meta é chegar entre os 6 grandes partidos do estado", diz Luis André



Rodrigo Antunes