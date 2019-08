Apontado como pré-candidato, Nixon recebe conselho de militares na política

O ex-comandante do 25º Batalhão de Caçadores, tenente coronel do Exército Brasileiro, Nixon Frota, afirmou nessa quinta-feira (29) que está ouvindo conselhos de militares que já ingressaram na política, antes de decidir se participa da eleição do próximo ano. Ele informou que tem mantido diálogo constante com parlamentares e prefeitos que são oriundos das forças armadas.

“Recebi a orientação de alguns amigos que estão na política, militares que hoje estão na política. Militares que no ano passado disputaram a eleição, e alguns que já têm uma certa experiência. São amigos que me ligaram dando alguns conselhos para que a gente estude bem a situação antes de tomar uma decisão precipitada. Se for para entrar, que seja com convicção. Se não for, que seja da mesma maneira”, disse Nixon Frota à FM O Dia.



O militar afirma está ouvindo a voz dos mais experientes - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Apontado como um dos pré-candidatos à Prefeitura de Teresina, o ex-comandante do 25 BC também prega cautela e garante que está analisando com cuidado a possibilidade de ingressar na política partidária. “Diria que estou tendo uma evolução muito grande em entender como funcionam os bastidores, para realmente ter a certeza se vou entrar”, destacou.

Nixon Frota passou cerca de dois anos à frente do 25º Batalhão de Caçadores. No início de 2019, ele assumiu o cargo de assessor especial do Ministério da Justiça, que é comandado por Sérgio Moro.

Natanael Souza - Jornal O Dia