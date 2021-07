Ciro anuncia ida para a Casa Civil: 'peço proteção a Deus para cumprir esse desafio'

Atualizada às 09h51min

O senador Ciro Nogueira aceitou oficialmente o convite do presidente Bolsonaro e se torna o novo Ministro-Chefe da Casa Civil. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar em suas redes sociais nesta manhã (27). O senador piauiense se reuniu nesta manhã com Bolsonaro para tratar justamente da troca de comando de uma das pastas estratégicas do Executivo.

"Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços que nosso país necessita", disse Ciro em uma postagem no Twitter.



Foto: Reprodução/Twitter

Com o parlamentar do Piauí assumindo a Casa Civil, o chamado Centrão assume de vez uma posição de destaque e de decisão no Governo Bolsonaro. Em entrevista concedida na semana passada à mídia nacional, o presidente chegou a afirmar que é do Centrão e que veio de lá, se referindo à sua antiga passagem pelo PP de Ciro.

Ao assumir a Casa Civil, Ciro terá a missão de auxiliar o Governo Federal na coordenação das ações dos ministérios e órgãos de administração pública e fortalecer o diálogo do Executivo com o Congresso Nacional.

Com a ida de Ciro para a equipe do Palácio de Planalto, quem assume o mandato em seu lugar como senadora é sua mãe, Eliane Nogueira Lima. Eliane é empresária e atuou nos bastidores da campanha eleitoral de Ciro em 2018 para o senado, bem como em campanhas anteriores dele para deputado federal.

O senador do Piauí Ciro Nogueira (Progressistas) se reúne nesta terça-feira (27) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para tratar sobre a troca de comando na Cada Civil. Ciro é o nome indicado por Bolsonaro para assumir a pasta no lugar do atual ministro, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos. Ramos deve ir para Secretaria-Geral da Presidência que, hoje, é ocupada por Onyx Lorenzoni, que deve ser remanejado para o recriado Ministério do Trabalho.



A reunião do senador piauiense com Bolsonaro estava prevista para ter acontecido ontem (26), mas teve que ser adiada para hoje devido a uma falha técnica no avião que trazia Ciro do México, onde ele passava férias com a família. A aeronave teve que fazer um pouso não programado e acabou atrasando a chegada do parlamentar ao Brasil. Ciro só conseguiu desembarcar em Guarulhos no final da noite e já se encontra em Brasília para se encontrar com o presidente.



Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Bolsonaro convidou Ciro Nogueira para assumir a Casa Civil na semana passada, confirmou a indicação do parlamentar piauiense em entrevistas posteriores, mas, ao falar à Rádio Paraíba nesta segunda (26), o presidente voltou a usar o termo “possibilidade” para se referir à ida do presidente nacional do Progressistas e líder do Centrão para o Planalto.

O presidente defendeu a escolha de Ciro para assumir uma das pastas mais importantes na estrutura do Executivo afirmando que se trata de uma mudança técnica, assim como todas as outras trocas que devem ser feitas nos próximos dias. A expectativa é que Ciro tome posse na Casa Civil ainda nesta semana.

