Reunião de Ciro Nogueira com Bolsonaro é adiada após falha técnica em avião

A reunião do senador piauiense Ciro Nogueira (Progressistas) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi adiada após o avião que trazia o parlamentar do México apresentar um problema técnico e ter que fazer um pouco não programado no Panamá. A aeronave da Copa Airlines, que saiu da Cidade do México na noite de ontem (25) deveria pousar em Guarulhos hoje cedo.



Ciro Nogueira assumirá a Casa Civil - Foto: O Dia

De acordo com a assessoria de Ciro, o senador deve embarcar ainda hoje para o Brasil, chegar à noite e a reunião com Bolsonaro ficou marcada para amanhã.

Ciro de reuniria hoje com Bolsonaro pra tratar da troca de comando na Casa Civil. A pasta será comandando a partir de agora pelo senador piauiense, que aceitou o convite feito pelo presidente na semana passada. Ciro assume no lugar do general da reserva Luiz Eduardo Ramos. Ramos irá para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni que, agora, assumirá o Ministério do Trabalho, recriado por Bolsonaro.



A posse de Ciro na Casa Civil está prevista para acontecer ainda nesta semana.

