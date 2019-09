Aos deputados, Fonteles assegura boas condições de empréstimos

O secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, foi à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) nesta segunda-feira (23) prestar esclarecimentos quanto às mensagens encaminhadas à Casa pelo governador Wellington Dias (PT), que solicitam autorização para novas operações de crédito junto a bancos nacionais para alongamento de dívidas e para investimentos.



Única integrante da bancada de oposição presente na reunião, a deputada Teresa Britto (PV) cobrou maior transparência das informações e apresentou uma série de questionamentos em relação a proposta enviada pelo Governo, como por exemplo, o processo de escolha do banco.

Leia também:

Empréstimos não excedem capacidade do Estado, diz secretário

Governo pede autorização da Alepi para fazer mais quatro empréstimos

"A população do estado do Piauí quer transparência e ser convencida, assim como nós, deputados da oposição, de que esse empréstimo vai ser aplicado mesmo nos objetivos fins", disse a deputada, que também cobrou energicamente a necessidade de um plano de aplicação dos recursos a serem investidos após a assinatura do contrato, o que segundo ela, não está claro no texto do projeto.



Por sua vez, Fonteles garantiu que as condições destas novas operações são melhores que outras já aprovadas pelo legislativo, em termos de taxas de juros e financiamento. Além disso, rechaçou as denúncias contra o banco.



O secretário de Fazenda defendeu a instituição bancária da operação - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Acerca do plano de aplicação, o secretário assegurou que, com exceção da renegociação de dívidas, o projeto encaminhado à Alepi especifica ao menos sete programas a serem incluídos no Plano Plurianual (PPA), que ainda será encaminhado ao parlamento, diferente de outras oportunidades. “Até o FINISA o plano foi colocado de maneira genérica: infraestrutura rodoviária, mobilidade urbana e outras ações estruturantes, Ou seja, podia tudo”, respondeu.

O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Alepi, considerou esclarecedoras as explicações apresentadas pelo secretário, pois para ele, “desmistifica” algumas questões que vinham sendo levantadas pela oposição. Diante disso, o parlamentar espera que as mensagems sejam aprovadas em plenário até o fim desta semana.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia