Aluísio Sampaio assume o Diretório Municipal do Progressistas nesta segunda

O vereador Aluísio Sampaio será empossado presidente do Diretório Municipal do Progressistas nesta segunda (16), em solenidade com a presença do Senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, e do deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente do Diretório Estadual. A cerimônia acontece a partir das 11h, na sede do Progressistas, localizada no bairro Noivos.



Aluísio substitui o ex-deputado federal Mainha, que foi nomeado recentemente para dirigir o escritório de representação do Piauí em Brasília. No comando do diretório municipal, ele terá como principal missão organizar a chapa proporcional. O objetivo da sigla é eleger entre quatro e cinco vereadores em 2020.





Aluísio Sampaio deve consolidar parceria do partido com o grupo do prefeito Firmino Filho nas eleições de 2020 - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Sobre as eleições majoritárias, o novo presidente municipal já anunciou que o alinhamento com o Palácio da Cidade deve continuar.

“Estamos percebendo que a cidade tem muita obra em andamento, muito investimento prospectado e sabiamente a Prefeitura não quer antecipar esse processo eleitoral, que no momento oportuno será decidido e no momento oportuno o Progressistas irá participar”, afirmou.

