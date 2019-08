Júlio confirma que Aluísio Sampaio será presidente do PP municipal

O deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente estadual do Progressistas, confirmou que o vereador Aluísio Sampaio vai assumir a presidência do diretório municipal da sigla em Teresina. O cargo era ocupado pelo suplente de deputado Mainha, que assumiu em Brasília o comando do Escritório de Representação do Piauí.

“Foi feita uma reunião, há alguns dias, onde ficou decidido que vereador Aluísio Sampaio vai assumir o diretório municipal, e junto comigo vai coordenar a nossa chapa e continuar fazendo esse trabalho para eleger vereadores na cidade de Teresina”, informou Arcoverde.



Arcoverde e Sampaio vão articular chapa de vereadores na Capital - Foto: O Dia



No comando municipal do Progressistas, Aluísio Sampaio terá a missão de articular a formação de uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Tere sina. A expectativa o partido é eleger de quatro a cinco vereadores.

De acordo com Júlio Arcoverde, além dos vereadores Ítalo Barros e Graça Amorim, o Progressistas deve consolidar a filiação de outras lide ranças. “Temos uma conversa bem adiantada com várias lideranças, dos mais diversos segmentos. Estamos muito confiantes e trabalhando para eleger de quatro a cinco vereadores”, disse

Natanael Souza - Jornal O Dia