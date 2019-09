No comando do PP, Aluísio deve dar continuidade à aliança com Firmino

O vereador Aluísio Sampaio assume, na próxima semana, a presidência do diretório municipal do Progressistas (PP) em Teresina. À imprensa, o parlamentar afirmou que dará continuidade a parceria político-administrativa com o prefeito Firmino Filho (PSDB). “O partido já tem se colocado parceiro dessa gestão e iremos dar prosseguimento a isso”, disse.



A ideia é que o partido esteja em sintonia com o gestor tucano para as eleições de 2020, quando este último tentará fazer seu sucessor na Prefeitura de Teresina. Apesar de adotar o mesmo discurso de Firmino quanto ao pleito, Sampaio revelou que o PP deve ter participação nas discussões quanto ao nome do candidato a ser escolhido pelo prefeito.





“Estamos percebendo que a cidade tem muita obra em andamento, muito investimento prospectado e sabiamente a Prefeitura não quer antecipar esse processo eleitoral, que no momento oportuno será decidido e no momento oportuno o Progressistas irá participar”, afirmou o parlamentar municipal.

Sampaio irá ocupar o cargo que antes pertencia ao ex-deputado Maia Filho, atualmente na Superintendência de Representação do Piauí em Brasília (Surpi). O evento será realizado na segunda-feira (16), às 11h, na sede da sigla na capital. “Finda o mandato dele e a gente inicia outro. Não existe saída, apenas mudança de posição”, pontuou o vereador.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia