“Gestão de Dr. Pessoa precisa começar”, avalia Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) também avaliou os seis meses de gestão de Dr. Pessoa à frente da Prefeitura de Teresina. O líder da oposição no Piauí direcionou um olhar crítico ao comando do Palácio da Cidade e afirmou que tem expectativa que a gestão inicie de fato. Ele cobrou o cumprimento de promessas feitas na campanha e destacou que até o momento, não recebeu projetos consistentes da nova gestão, para que possa buscar recursos em Brasília.



O líder da oposição no Piauí direcionou um olhar crítico ao comando do Palácio da Cidade e afirmou que tem expectativa que a gestão inicie de fato - Foto: Elias Fontinele/O Dia

“Eu tenho a expectativa que ela inicie. Foram feitas promessas, todo mundo sabe da minha aliança histórica do Firmino Filho, do que a gente realizou ao longo dos últimos anos, nunca na historia de uma cidade se fez tantos investimentos e se trouxe tantos recursos para Teresina, mas para isso precisa de planejamento e projetos”, pontua o senador, que acrescenta: “até agora isso não ocorreu. Não chegaram para mim projetos para eu acompanhar em Brasília, nos ministérios, só propostas soltas, me consegue dinheiro para o asfalto, para a saúde, mas nada consistente, eu tenho toda a boa vontade”, conclui.

O senador Ciro Nogueira pontuou ainda que historicamente, a cidade de Teresina é lembrada por nunca ter registrado uma gestão que possa ser considerada desastrosa e espera que até o final do ano a gestão de Dr. Pessoa possa engrenar. “Eu não tenho relação politica com o prefeito, mas até agora não teve inicio a gestão, nada foi apresentado, espero que até o final do ano seja apresentada. Teresina, historicamente, sempre teve bons prefeitos, não lembro de já ter um desastre. Eu espero que o Dr Pessoa não seja o primeiro gestor ruim”, complementa.

