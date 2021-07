Ciro Nogueira diz que pesquisas decidirão candidato da oposição

O senador Ciro Nogueira (Progressista) afirmou que as pesquisas de opinião decidirão quem será o candidato da oposição ao governo do estado na eleição do próximo ano. A declaração aconteceu durante entrevista especial concedida à O Dia Tv e que será veiculada no programa O Dia News desta terça-feira (13).

“Vamos ter um grupo político na oposição que tem maior quantidade de prefeito, maior quantidade de vereadores, e, principalmente, o sentimento da população. Estamos colocando os projetos para o estado acima dos interesses pessoais. Vamos construir um grande programa de desenvolvimento para o Piauí”, comentou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O senador Ciro Nogueira reforçou que o ex-senador João Vicente Claudino e o ex-prefeito Silvio Mendes estão alinhados com a oposição. Contudo, o candidato deverá ser aquele que reunir melhor aceitação entre a população e as lideranças políticas dos municípios.

“Hoje temos um certeza: João Vicente, Ciro, Silvio Mendes e uma série de outras lideranças vão estar juntos no próximo ano. Mas quem vai decidir (quem será o candidato) é a população. Vamos fazer pesquisa, ouvir a população, ouvir as lideranças para que a gente chegue com o melhor no próximo ano”, disse.

Na entrevista, Ciro Nogueira comenta ainda o desempenho do governo Jair Bolsonaro e releva os conselhos que têm apresentado ao presidente da República. Ele avalia ainda os seis primeiros meses da gestão do prefeito Dr. Pessoa. A entrevista completa será exibida nesta terça-feira (13) a partir das 13h15min na O Dia Tv.

