Vítima reage e mata assaltante em posto de gasolina na zona Norte

Uma tentativa de assalto ocorrida por volta das 10h desta quarta-feira (27) terminou com um dos assaltantes mortos e outro gravemente ferido após uma das vítimas reagir e atirar contra os suspeitos. O crime aconteceu na rua Rui Barbosa, no bairro Mafrense, zona Norte de Teresina.

Segundo informações do tenente Santiago, do 9º BPM, os dois suspeitos teriam chegado ao local do crime e abordado um dos clientes. "Eles tentaram tomar a bolsa de um cliente, mas outro reagiu e atirou neles", afirmou.

Um dos assaltantes identificado apenas como "Pequeno" veio a óbito ainda no local do crime. Já o outro identificado como Márcio foi alvejado com três tiros e se evadiu do local. O suspeito buscou atendimento médico no Hospital do Buenos Aires, onde foi preso pela Polícia Militar.

Até o momento a Polícia não tem informações sobre a identidade do cliente que reagiu e alvejou os assaltantes. Segundo a PM, não há confirmação se o mesmo era agente de segurança.

Os dois assaltantes atingidos pelos disparos são residentes na Vila Apolônia e já possuem passagens pela Polícia por envolvimento em outros crimes.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Perícia Criminal e do Instituto de Medicina Legal estiveram no local.