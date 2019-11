Vídeo: Policial alvejado por assaltantes usou moto como escudo

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que o policial militar André Gustavo de Carvalho Cruz , 36 anos, é alvejado por dois assaltantes na saída da loja de conveniência de um posto de gasolina localizado na avenida Barão de Gurgueia, zona Sul de Teresina.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o PM, de camisa vermelha, retorna pro carro e permanece com a porta aberta. Em seguida, dois homens em uma motocicleta, que estavam estacionados perto do local, se aproximam e descem da moto.





Um deles saca a arma e aponta para o policial. Imediatamente, o militar reage e inicia a troca de tiros com os suspeitos. A motocicleta utilizada pelos assaltantes no crime chega a ser usada como escudo pelo policial. Apesar disso, a vítima é atingida por vários disparos na região da barriga, da cabeça e do ombro.

Policial e assaltante trocam tiros. (Foto: Reprodução)

Em seguida, o policial cai no chão e os assaltantes se aproximam e roubam seus pertences, incluindo a arma da PM, e fogem da cena do crime.

Segundo informações do investigador do 3º Distrito Policial Hilton Barbosa, a Polícia Civil já tem informações de quem seriam os autores do crime. No entanto, as identidades dos suspeitos permanecem em sigilo para não atrapalhar as investigações.





Nathalia Amaral