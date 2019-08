Visto Fake: Polícia do Piauí e dos EUA farão novas diligências no estado

“Eles produziam extratos bancários, com movimentação muito alta, Imposto de Renda com documentos falsos, declaração de faculdade. Tentavam construir esse vínculo e com esses documentos falsos eles tentavam tirar o visto”, diz Zanatta.

Com a repercussão internacional da operação, a Polícia Civilbusca aperfeiçoar a cooperação por meio de cursos dados pela própria polícia americana, que traz experiências já aplicadas em outros estados do Brasil.

Operação Visto Fake

A Operação Visto Fake prendeu 3 pessoas que falsificavam documentos para facilitar a retirada de visto americano. As prisões aconteceram no dia 02 de julho. O grupo atuava nos consulados de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Um dos integrantes foi preso no município de Assunção do Piauí, que levou a polícia a prosseguir com as investigações a pessoas da região.