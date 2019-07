Polícia investiga falsificação de documentos para aquisição de visto

A Polícia Civil do Piauí está cumprindo na manhã desta terça-feira (02) três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão para combater a falsificação de documentos para aquisição de visto americano. A ação foi batizada de Visto Fake e os mandados estão sendo cumpridos em Teresina e em Assunção do Piauí.



Os indícios de falsificação dos documentos foram percebidos pela primeira vez pelo próprio Consulado Americano. Segundo a polícia, as investigações começaram depois que um grande fluxo de pessoas no Piauí passou a solicitar o visto americano na sede do Consulado em Recife e, após verificação da documentação dos solicitantes, foi averiguado que os documentos apresentavam indícios de fraude.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Diante dos fatos, o Consulado solicitou apoio da Polícia Civil piauiense para iniciar as investigações e chegar na quadrilha responsável pelas falsificações. A informação foi repassada pelo delegado geral, Lucci Keikko, que se reuniu na manhã de hoje com o representante do Consulado Americano, Patrick Grey.



Delegado Luccy Keiko e o representante do Consulado Americano em Recife Patrick Grey. - Foto: Nathalia Amaral



Os policiais do Piauí estão contando com o apoio do Consulado Geral dos Estados Unidos, em Recife, e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Laboratório de Inteligência Cibernética. O Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança do Piauí também está atuando.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A ação é coordenada pelo delegado Matheus Zanatta, gerente de Polícia Especializada da Polícia Civil do Piauí.





Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral