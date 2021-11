Suspeito de atirar contra cabo da PM em assalto é preso no Torquato Neto

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (30), um dos suspeitos de ter baleado o cabo Sérgio Ribeiro, do 5º BPM, durante assalto na avenida Dom Severino, zona Leste de Teresina. Segundo informações do Comando de Policiamento Metropolitano II (CPM II), o homem foi preso no residencial Torquato Neto, na zona Sul da Capital.

De acordo com o major Valter Pinto, do CPM II, em posse do suspeito foi apreendida uma pistola .40. O preso, que não teve a identidade revelada, também possui um ferimento de bala na perna direita. "A polícia vai averiguar, vai fazer uma perícia na arma que foi encontrada com ele, mas só pelo fato dele ter sido encontrado com uma pistola .40, com três carregadores e está baleado na perna direita", afirma o major.

O major Valter Pinto destaca ainda que a polícia chegou ao suspeito através de uma denúncia anônima. "Foi uma denúncia de que existia uma pessoa nesse apartamento que estava baleado e andava armado o tempo todo, e ele falava que estava se escondendo por ter feito - no linguajar deles - uma parada e tinha baleado um policial", relata.

Com o homem foram encontradas ainda substâncias análogas a cocaína e crack, além de balança de precisão e dinheiro. O suspeito possui passagens pela polícia no estado do Maranhão por envolvimento em outro crime. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos outros três suspeitos de envolvimento no assalto.

Foto: Divulgação/PM

Entenda o caso



O cabo Sérgio Ribeiro, do 5º BPM, foi baleado na região do abdômen durante uma troca de tiros em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Dom Severino, no bairro de Fátima, na Zona Leste de Teresina. O crime aconteceu por volta das 13h30 da última terça-feira (23).

O policial fazia a segurança de uma loja de carnes quando percebeu uma tentativa de na calçada do estabelecimento. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um cliente estacionou o veículo em frente à loja e foi abordado por três criminosos, enquanto outro dava cobertura em um veículo Ford Ka. Ao observar a ação, o PM reagiu. Houve troca de tiros e ele foi alvejado. Em seguida, os quatro suspeitos fugiram a pé.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no