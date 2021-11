Vídeo mostra policial militar sendo baleado ao tentar impedir assalto em Teresina; veja

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o cabo Sérgio Ribeiro da Costa, titular do 5º Batalhão da Polícia Militar, é baleado ao tentar impedir um assalto em frente a uma loja de carnes, na Avenida Dom Severino, no bairro de Fátima , na Zona Leste de Teresina, nessa terça-feira (23).



Nas imagens, o agente, que trabalhava na segurança do local, aparece dentro do estabelecimento. Ele percebe a ação criminosa do lado de fora e reage. Na troca de tiros com bandidos, ele acaba sendo atingido na região do abdômen. O PM já passou por cirurgia e segue em tratamento em um hospital particular.

Na tarde de ontem, um cliente estacionou o veículo na frente do frigorífico e foi abordado por três criminosos, enquanto outro dava cobertura em um veículo Ford Ka. Após a troca de tiros, eles fugiram em sentido ignorado.

A polícia segue as buscas para prender os suspeitos.

