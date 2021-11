Policial militar é baleado em troca de tiros na Avenida Dom Severino em Teresina

Umpolicial militar identificado apenas como Sérgio, de 40 anos, foi baleado por volta das 13h30 desta terça-feira (23) naAvenida Dom Severino, bairro de Fátima, na Zona Leste de Teresina. As primeiras informações dão conta de que três homens tentaram assaltar um estabelecimento comercial e atitaram contra o PM, que é lotado do 5º BPM, e estava à paisana. Um dos suspeitos do crime teria também sido atingido.



O Serviço de Atendimento Móvel foi acionado e fez os primeiros atendimentos. O estado de saúde do PM é estável. “A princípio, o paciente encontra-se em uma situação estável. Foi realizado todos os procedimentos para contenção do sangue e ele está no HUT passando por avaliação. Um ferimento na região abdominal. Ele estava consciente e respondendo. Aparentemente bala de pistola", disse Girleno França, socorrista do Samu.





Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um áudio do policial militar pedindo reforço para a ocorrência revela a tensão da ação. Ele revela que chega a uma clínica de fisioterapia no momento que foi abordado pelos criminosos que não conseguiram realizar o assalto contra outra vítima que estava com veículo estacionado em um frigorífico.

“Quando estava chegando aqui no estabelecimento onde faço fisioterapia presenciei um assalto. O cara não conseguiu pegar a vítima e quando ele me viu chegando, pediu a moto. Ele estava com mais dois parceiros e revidaram todos os três atirando em mim. Foi o tempo que descarreguei a pistola e consegui entrar no estabelecimento onde faço fisioterapia”, disse no áudio.

