PRF recolhe 45 veículos irregulares durante o final de semana em Piripiri

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou neste fim de semana a Operação Expoagro, para retirar de circulação veículos e condutores irregulares junto aos órgãos de fiscalização e garantir a segurança do trânsito nas proximidades do local onde acontece o evento. A Expoagro é uma iniciativa da Associação de Criadores do Norte do Piauí e acontece no Parque de Exposição Carolina Freitas Lira.



Leia também:

Em Campo Maior, PRF apreende R$ 1 mi em cigarros contrabandeados

PRF apreende coletivo com placa clonada na BR 316 em Teresina

Feriado: PRF faz mil testes do bafômetro e prende cinco pessoas

Durante os dois dias de operação, foram fiscalizados 413 veículos e 495 pessoas. A PRF recolheu 41 veículos irregulares, dentre eles 28 motocicletas. Foram feitos 203 testes de alcoolemia que resultaram em dez autuações em flagrante de condutores dirigindo ou pilotando sobre efeito de álcool. Quatro pessoas acabaram sendo presas por conta dos altos níveis de etanol acusados no exame.





Condutor foi preso por estar pilotando moto sob efeito de álcool - Foto: PRF/PI

Em Piripiri, um homem de 29 anos fez o teste e bafômetro acusou a presença de 0,46 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Na mesma cidade, um outro homem, desta vez de 30 anos, foi flagrado conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool. O teste realizado acusou 0,72 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

A terceira prisão foi de um homem de 44 anos que também conduzia uma motocicleta sob efeito de bebida. No teste de bafômetro ficou constada a presença de 0,97 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Por fim, um homem de 46 anos acabou sendo imediatamente detido após seu teste de alcoolemia acusar a presença de 1,10 miligramas de álcool por litro de ar expelido





Além dos testes de alcoolemia, a PRF conseguiu recuperar dois veículos e devolvê-los para seus donos. “A exposição concentrou uma grande quantidade de pessoas e houve um aumento do fluxo de veículos na BR-343. Nosso objetivo maior era reduzir totalmente os acidentes que pudesse fazer vítimas graves e fatais, além de evitar situações que pudesse resultar no cometimento de crime”, finalizou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF.

Maria Clara Estrêla