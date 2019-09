PRF apreende coletivo com placa clonada na BR 316 em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (09) um ônibus coletivo pertencente a uma empresa de transporte urbano que circulava com placa clonada próximo ao balão do Porto Alegre, na BR 316, em Teresina. Havia passageiros na hora da apreensão.

De acordo com a PRF, durante os procedimentos de fiscalização, foi verificado que a identificação do veículo pertencia a outro ônibus. Ainda de acordo com a polícia, o veículo original possuía débitos de licenciamento.

A PRF disse ainda, que ônibus VW/17.210 era conduzido por um homem de 29 anos que não teve o nome revelado. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (POLINTER) de Teresina para prestar esclarecimentos.

Ônibus é flagrado pela PRF com placa clonada para esconder débitos. Foto: PRF



A Polícia Rodoviária Federal deve encaminhar o caso à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Para o inspetor da PRF, Alexsandro Lima, a clonagem pode ter sido feita para esconder possíveis débitos que estariam registrados no veículo, facilitando assim a sua livre circulação pela área urbana. Ele disse ainda, que essa não é a primeira vez que crimes como este acontece na capital e que o mesmo procedimento de clonagem também é usado em veículos roubados.

O Portal O Dia entrou em contato com Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans), mas não foi dada nenhuma posição sobre o caso. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Adriana MagalhãesJorge Machado