Feriado: PRF faz mil testes do bafômetro e prende cinco pessoas

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí divulgou nesta segunda-feira (09) o balanço das ocorrências registradas durante o feriado do Dia da Independência do Brasil e um dado chamou a atenção: a ausência de acidentes graves. Exceto o capotamento de um veículo de passeio da Avenida João XXIII, que já é área federal, não foram contabilizadas ocorrências com óbitos nem feridos graves.



Apesar disso, o feriado e o fim de semana como um todo foi marcado pela imprudência de motoristas, que insistem em dirigir seus veículos, sejam eles de duas rodas ou de quatro, sob efeito de bebida alcoólica. No total, a PRF realizou mil testes de alcoolemia que resultaram em 29 flagrantes e cinco prisões pela Lei Seca. As prisões aconteceram na Capital, em Parnaíba, Campo Maior, Floriano e Bom Jesus.





Condutor é autuado por crime de trânsito pela PRF - Foto: Divulgação/PRF-PI

Em Teresina, um condutor foi flagrado dirigindo um carro modelo Fiat Pálio sob efeito de álcool. No teste feito, foi indicado 0,89 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Em Campo Maior, um homem foi flagrado conduzindo uma motocicleta modelo Honda Bros também alcoolizado. No teste feito com ele, foi indicado 0,69 miligramas de álcool por litro de ar expelido.



PRF intensificou o policiamento nas estradas durante o fim de semana e o Feriado da Independência - Foto: Divulgação/PRF-PI

Em Floriano, o caso mais grave: no teste feito no piloto de uma motocicleta modelo Yamaha YBR, a PRF constatou a presença de 0,99 miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro. Houveram ainda registros de embriaguez ao volante em Bom Jesus e Parnaíba (0,36 miligramas de álcool por litro de ar expelido no condutor autuado em Bom Jesus e 0,42 miligramas de álcool por litro de ar no condutor autuado em Parnaíba).

Outras ocorrências

Além dos testes de alcoolemia, a outra infração mais registrada pela PRF durante este feriado foi a de veículos irregulares circulando pelas estradas. Foram recolhidos 97, sendo que 70 deles eram motocicletas. A PRF também retirou de circulação 38 toneladas de excesso de carga em veículos que transitavam de forma ilícita nas rodovias federais.



Motocicletas irregulares apreendidas durante operação do Feriado da Independência - Foto: Divulgação/PRF-PI

Foram recuperados ainda três veículos roubados, sendo um na região metropolitana de Teresina e um em Picos. “Conseguimos ainda prender um homem de 49 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pela 4ª Vara da Família aqui mesmo de Teresina. Foi preso na Capital”, acrescentou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí.

Abrangência

Durante o feriado da Independência e o fim de semana como um todo, a PRF realizou 2.586 procedimentos de fiscalização referentes a veículos e 2.727 procedimentos de fiscalização referentes a pessoas.

Maria Clara Estrêla