PRF: Madeira apreendida é equivalente a quatro campos de futebol

O número de apreensões de madeira ilegal no Piauí têm chegado a números alarmantes. É o que aponta a Polícia Rodoviária Federal, órgão responsável pela fiscalização das rodovias federais do estado. Segundo a PRF, somente nesta quarta-feira (25), o total de madeira ilegal apreendida é de 40m³, o que corresponde a uma área devastada semelhante ao tamanho de quatro campos de futebol.

Leia mais:

PRF apreende madeira avaliada em R$ 9 mil sem licença ambiental



PRF apreende carga de madeira ilegal avaliada em R$ 30 mil

Madeira apreendida é equivalente a quatro campos de futebol. (Foto: Divulgação/PRF)



A apreensão ocorreu no município de Morro Cabeça do Tempo, localizado a 711 km de Teresina. A madeira do tipo aroeira foi apreendida em estado bruto no momento em que era extraída ilegalmente por trabalhadores e carregada nos caminhões. A ação foi acompanhada pela aeronave da PRF que sobrevoava a região e flagrou a ação ilegal.





Equipes por terra foram mobilizadas e duas pessoas ainda não identificadas foram detidas por crime ambiental. Uma terceira pessoa empreendeu fuga ao avistar os policiais. De acordo com as pessoas detidas, o fugitivo era o proprietário dos caminhões que estavam sendo carregados no momento do flagrante. Dois veículos de carga foram apreendidos junto com o carregamento.

Madeira apreendida é equivalente a quatro campos de futebol. (Foto: Divulgação/PRF)



Segundo a PRF, a Aroeira é uma madeira nobre de alto valor comercial usado na fabricação de móveis de alto padrão. Geralmente, os mercados consumidores dessa tipo de madeira são as regiões Sul e Sudeste do País. Sua extração está proibida conforme Decreto Estadual.

As cargas estão sendo avaliadas por Policiais Rodoviários Federais e Policiais Civis e ainda estão sendo feitas diligências no sentido de identificar mais pessoas envolvidas nesse crime.

Toda as cargas de madeira juntamente com veículos e as pessoas detidas estão a disposição da Polícia Civil e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMAR para os procedimentos cabíveis e os encaminhamentos devidos.

Outras apreensões

Além da ação desta quarta-feira, outra apreensão foi registrada na última terça (24) no Piauí. A soma das duas apreensões é equivalente a 105m³ de madeira ilegal. Na terça, a abordagem ocorreu na BR-020, no município de São Raimundo Nonato, a 521 km de Teresina.





De acordo com a PRF, dois veículos de carga do modelo Scania conduzidos por motoristas não identificados foram abordados na rodovia. Ao averiguar a documentação ambiental dos carregamentos, os policiais rodoviários constataram que as licenças ambientais apresentavam indícios de falsificação. Ao todo, foram apreendidos 65 m³ de madeira ilegal avaliados em R$ 70 mil.

Madeira ilegal é apreendida em São Raimundo Nonato. (Foto: Divulgação/PRF)



As cargas vinham de Rurópolis/PA e Breu Branco/PA e tinham como destinos os municípios de Viçosa/AL, Maceió/AL e Teixeira de Freitas/BA, respectivamente, de acordo informações dos condutores dos veículos.



Madeira ilegal é apreendida em São Raimundo Nonato. (Foto: Divulgação/PRF)



Com as apreensões dos últimos dias, a PRF conseguiu tirar de circulação 794,68 m³ de madeira nas rodovias federais que cortam o Piauí, somente este ano. Em 2018, a PRF efetuou a apreensão de 1.267,33 m³.











Nathalia Amaral