PRF apreende madeira ilegal avaliada em R$ 9 mil sem licença ambiental

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu, nesta quinta-feira (29), cerca de 20 metros cúbicos de madeira sendo transportada de forma irregular sem licença ambiental válida. A apreensão foi feita na BR-135, após os policiais abordarem um veículo modelo Iveco, conduzido por um homem de 37 anos. O nome dele não foi informado pela PRF.



“Fizemos as averiguações necessárias, foi solicitada toda a documentação ambiental do carregamento e ficou constatado que a madeira não possuía qualquer documento válido conforme o site do IBAMA”, explica o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF. De acordo com ele, a carga de madeira irregular foi avaliada em R$ 9.102,00 e vinha de Bujaru, no Pará, com destino a Ipupiara, no estado da Bahia.





A empresa proprietária do veículo onde estava o carregamento foi enquadrada por crime ambiental e condutor autuado em flagrante. O material apreendido foi encaminhado para a sede do IBAMA, em Corrente.

Este ano já são mais de 500 metros cúbicos apreendidos

Segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, somente este ano, já foram apreendidos no Piauí 544,63 metros cúbicos de madeira irregular nas rodovias federais. O número já representa cerca de 40% do total apreendido ao longo de 2018, que foi de 1.267,33 metros cúbicos.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI