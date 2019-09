PRF apreende carga de madeira ilegal avaliada em R$ 30 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quinta-feira (19) uma carga de madeira serrada sem licença ambiental válida para transporte. A carga de 22,93m³ era transportada em um caminhão conduzido por um homem de 46 anos, cuja identidade não foi revelada. A apreensão ocorreu na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina.

Viatura da PRF e caminhão com carga apreendida. (Foto: Divulgação/PRF)

Ao abordarem o veículo, os policiais rodoviários solicitaram que o condutor entregasse toda a documentação ambiental do carregamento. O condutor apresentou uma licença ambiental referente a parte carga de madeira e essa licença ainda estava vencida conforme sistemas do IBAMA.

A carga avaliada em R$ 30 mil vinha do município de Cláudia/MT, e tinha como destino o município de Crato/CE, de acordo informações do condutor do veículo, porém os policiais desconfiam que esse carregamento venha do estado do Pará. Segundo a PRF, o valor da carga não está de compatível com o valor apresentado na nota fiscal.



Viatura da PRF e caminhão com carga apreendida. (Foto: Divulgação/PRF)



As empresas proprietárias do veículo e da carga foram enquadradas na lei de crimes ambientais. Toda a carga de madeira juntamente com o veículo e o condutor foram encaminhados ao IBAMA e encontram-se disponíveis na cidade de Floriano para os encaminhamentos devidos.

Em 2018, a PRF efetuou a apreensão de 1.267,33 m³. Somente esse ano, a PRF já realizou a apreensão de 677,38 m³ de madeira nas rodovias federais que cortam o Piauí.





Nathalia Amaral