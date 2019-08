Preso acusado de matar estudante no Centro de Teresina

Foi preso na manhã desta quarta-feira (07) o acusado de assassinar a tiros o estudante Gabriel Brenno Nogueira da Silva Oliveira, 21 anos, no Centro de Teresina. O autor do crime foi identificado como sendo Deivid Ferreira da Silva, e foi detido no bairro Verde Lar, na zona Leste da Capital.



A prisão de Deivid foi efetuada pelas equipes do 1º Distrito Policial e da Divisão de Captura da Polícia Civil, responsáveis pelo inquérito. A polícia ainda não deu detalhes da prisão nem das motivações do crime, mas a principal linha de investigação era crime passional. Segundo o titular do 1º DP, delegado Sérgio Alencar, Gabriel teria sido morto porque estaria trocando mensagens com uma mulher casada e o marido dela teria descoberto.



Gabriel Brenno foi assassinado com um tiro na nuca quando ia para o cursinho - Foto: Reprodução/Facebook

Relembre

O crime aconteceu no final da manhã do dia 17 de julho no cruzamento das Ruas Arlindo Nogueira com Paissandu, próximo ao cursinho onde Gabriel Brenno estudava. Um homem em um carro modelo Ônix se aproximou, sacou a arma e disparou contra a cabeça do estudante. Ele fugiu logo em seguida.

Gabriel foi encaminhado em estado grave para o HUT, onde teve sua morte cerebral confirmada no último dia 23 de julho. Ele sofreu falência múltipla dos órgãos em decorrência da lesão cerebral grave que havia sofrido.

Maria Clara Estrêla