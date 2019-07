HUT confirma morte de estudante baleado na cabeça no Centro

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) comunicou na manhã desta terça-feira (23) o falecimento do paciente Gabriel Brenno Nogueira da Silva Oliveira, de 21 anos. O estudante foi atingido com um disparo de arma de fogo na região da nuca na última quarta-feira (17). Segundo o hospital, Gabriel Brenno sofreu falência múltipla de órgãos e veio a óbito às 5h45.



Em nota, o HUT informou que Gabriel apresentava uma lesão cerebral grave. Esse tipo de lesão, na maioria das vezes tem repercussão sistêmica e acaba levando ao comprometimento de múltiplos órgãos. Além do comprometimento cerebral, rins e pulmões acabaram sendo afetados.

O estudante já havia passado por um protocolo de morte encefálica que atestou que o jovem ainda apresentava atividade elétrica cerebral. Ou seja, a morte encefálica havia sido descartada. Apesar disso, o quadro de saúde de Gabriel ainda era considerado gravíssimo.

Com a morte do estudante, a investigação do crime passará a competência do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), coordenado pelo delegado Francisco Costa Baretta. O caso antes era investigado como lesão corporal grave pelo 1º DP.

Conversas obtidas pelo O DIA mostram diálogos no aplicativo Whatsapp entre o estudante e uma mulher. Segundo a Polícia, a conversa levanta a hipótese de crime passional, já que a mulher que mantinha o diálogo com Gabriel era casada. Nas mensagens, os dois dizem que estão com saudades um do outro, e planejam se encontrar.

Nathalia Amaral