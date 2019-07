Estudante é baleado em frente a cursinho no Centro de Teresina

As últimas 24 horas têm sido de violência em Teresina. Após um adolescente ser assassinado pelo colega no residencial Teresina Sul, na tarde de ontem (16), hoje pela manhã, um rapaz de 21 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo quando chegava a um cursinho localiza no cruzamento das ruas Arlindo Nogueira com Paissandu, Centro de Teresina.



A vítima foi identificada como sendo Gabriel Breno Nogueira da Silva Oliveira e seria estudante do cursinho. De acordo com a PM, ele estava chegando ao local, por volta faz 7h30min, quando foi abordado por um homem usando um boné. O suspeito desceu de um veículo modelo Chevrolet Ônix de cor branca e já foi logo atirando.

“As testemunhas informaram que o homem desceu e já foi logo sacando a arma e atirando. Em seguida, ele fugiu sem levar nada da vítima. Entrou no casso, no banco do passageiro, e foi embora com destino ignorado”, relatou o capitão Mesquita, do 1º BPM. Para ele, o crime tem características de acerto de contas e execução, uma vez que nada de valor material da vítima foi levado, o que poderia caracterizar um latrocínio (roubo seguido de morte).

A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, está coletando imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, que possam ter registrado o crime. O objetivo é identificar a placa do carro usado pelo suspeito e tentar traçar sua rota de fuga.

Até o momento, ninguém foi preso. Quanto à vítima, Gabriel Breno foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Maria Clara Estrêla